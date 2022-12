Un retour gagnant raconté par Jean-Louis Blot, le président du groupe audiovisuel Endemol. "Le bilan de la 'Star Academy' est ultra-positif", confie-t-il pour PureMédia.com. "Pour être honnête, on a presque été surpris du succès de la quotidienne. Au final, on a rempli le pari de l'audience et le pari éditorial avec la découverte d'une nouvelle génération par les téléspectateurs."

Certains fans ont même jugé que la durée du programme de six semaines était trop courte. Un sentiment partagé par le patron... Même s'il n'avait pas le choix. "La véritable histoire, c'est que dès le début, on avait une fenêtre assez courte du fait de la Coupe du monde de football. On ne pouvait pas faire autrement. Ça a permis à TF1 de lancer l'émission sans risquer une catastrophe industrielle pendant douze semaines", explique-t-il.

Parmi les personnes insatisfaites, certains ont critiqué le manque de personnalités internationales. Pour Jean-Louis Blot, il ne s'agit que d'une infime minorité. "Je n'ai pas vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux regrettant l'absence de stars internationales. Je l'ai lu dans la presse. Sur les réseaux sociaux, on était à 20.000 tweets par jour hors prime. Ce sujet était un infime pourcentage des conversations sur la plateforme."

Malgré ce succès, une saison 2 n'est pas encore assurée. Contrairement à ce qu'a annoncé la presse. "C'est absolument faux. Rien n'est signé", a balayé le patron d'Endemol. "On est en train de faire le bilan de cette saison, de voir en interne ce qui a fonctionné ou pas. On saura assez vite s'il y a une saison supplémentaire."

Il est ensuite entré dans le bilan économique : "Franchement, pour Endemol, financièrement ce n'est pas une bonne affaire. J'espère que ça le deviendra dans les années à venir."