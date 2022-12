”Miss France” : Voici l’animateur qui devrait remplacer Jean-Pierre Foucault à la présentation du concours de beauté

Ce samedi soir, Diane Leyre remettra sa couronne à la nouvelle Miss France lors de la 93e édition du concours qui se déroulera à Châteauroux, en région Centre-Val de Loire, et qui sera diffusée en direct sur TF1. Une élection très suivie par les téléspectateurs français mais également belges et dont les années n’ont pas enlevé le prestige et le charme.