Une membre du jury “plante” le concours de Miss France à quelques heures de la cérémonie !

Un concours qui devra se dérouler sans une membre du jury puisque Camille Lellouche, maman d’une petite Alba depuis quelques mois, a été contrainte d’annuler sa venue à la dernière minute, “pour des raisons indépendantes de sa volonté”, comme l’a indiqué TF1 via un communiqué samedi matin.

Camille Lellouche devait faire partie du jury de Miss France, dont le vote compte pour 50 % afin d’élire la nouvelle reine de beauté qui va succéder à Diane Leyre, Miss France 2022.

Cette année, le président du jury sera le comédien Francis Huster qui sera entouré de Clarisse Agbegnenou (championne olympique), Dominic Besnehard (producteur et acteur), Arnaud Ducret (acteur et humoriste), Kendji Girac (chanteur) et Marine L’Orphelin (Miss France 2013).

Pour remplacer Camille Lellouche, TF1 a fait appel à une autre humoriste, Bérangère Krief.