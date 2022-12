Vite aimés, vite oubliés: les candidats et professeurs de la "Star Academy" ne sont déjà plus sous le feu des projecteurs

Constat : la mayonnaise Star Ac prend toujours, même après autant d'années de silence. Les audiences parlent d'elles-mêmes avec une moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs français devant les prime time du samedi soir et 3,8 millions devant la finale qui a sacré Anisha, le 26 novembre dernier. En Belgique, l'émission s'est également imposée en tête des audiences avec une moyenne de 325 000 téléspectateurs belges chaque samedi soir et un pic 421 263 curieux lors du lancement de la saison, le 15 octobre dernier.

Il faut dire que le concept de l’émission fonctionne toujours, à tel point qu’en l’espace de quelques semaines, voire quelques jours, les téléspectateurs se sont attachés aux jeunes candidats qui ont été formés à la danse, au chant et au théâtre, mais également au corps professoral dont les membres étaient jusqu’ici de parfaits inconnus. L’effervescence était telle que leurs moindres faits et gestes faisaient rapidement le tour de la Toile. De la nonchalance remarquée de Julien au comportement de "diva" de Léa en passant par l’écartement d’Anisha ou encore les coups de gueule du professeur de danse Yanis Marshall.

Force est de constater que la ferveur qui régnait autour de la Star Academy a fortement diminué depuis la finale du concours, il y a un mois et demi. Propulsés au rang de stars, les Star Académiciens sont rapidement retournés dans l'ombre après avoir fait leur promotion à la sortie du château. Tapez "Star Academy" dans Google et vous ne retrouverez plus que quelques articles concernant les acteurs de cette saison. Et cela concerne également Anisha, grande gagnante de la saison, qui semble moins être mise en lumière que Jenifer ou encore Nolwenn Leroy à leur époque. On est, par exemple, bien loin de l'encre que fait couler chaque saison de Koh-Lanta.

Sorti le 25 novembre dernier, l'album Star Academy : Iconique est entré à la 60e position dans l'Ultratop francophone belge et a déjà rétrogradé à la 122e place une semaine plus tard. En France, selon le classement du SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique), l'album est entré en 50e position et se retrouve 104e la semaine suivante. Des chiffres qui sont à mille lieues de ceux rencontrés lors de la sortie de l'album de la Star Academy saison 1 en 2001. Ce dernier s'était retrouvé numéro un de l'Ultratop francophone belge pendant un gros mois. Il y était encore 6 mois plus tard. En France, il a été disque de platine.

La télévision n'est-elle plus capable de créer de vraies stars ou la surconsommation de tels programmes (la Star Academy a été diffusée entre la 8e saison de The Voice Kids et la 11e saison de The Voice, la plus belle voix) lasse-t-elle rapidement ? On attend, en tout cas, avec impatience que les projets des candidats de cette saison aboutissent enfin…