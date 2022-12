"Sans Viva for Life, on ferme la porte” : En quoi consiste L’Arbre à Bulles, projet financé par l’opération de solidarité ?

Numéro 63, rue de la Senne. C’est derrière la porte bleue de cet immeuble de la capitale que de nombreux sans-abri trouvent refuge. Parmi eux, des enfants de 2 ans et demi à 10 ans qui bénéficient gratuitement du soutien de L’Arbre à bulles, un espace d’accueil qui leur est destiné. Créé en 2013 par l’ASBL Source grâce au soutien de Viva For Life – dont la dixième édition aura lieu du 17 au 23 décembre prochain à Bertrix -, ce dernier propose aux mamans vivant dans la précarité de laisser leurs enfants s’épanouir la journée dans un cadre sécurisé et sécurisant. Ceux-ci peuvent y trouver des repères et de la stabilité mais également s’y exprimer et mettre des mots sur leur vécu. “Chaque jour, nous accueillons ici des femmes qui ont fui le domicile conjugal...