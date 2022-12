Miss France 2023 originaire de Guadeloupe, reçoit comme cadeau... un voyage en Guadeloupe

Qui dit Miss, dit beaucoup de cadeaux... Un cadeau en particulier a attiré l'attention des spectateurs. Dans les nombreuses gracieusetés offertes on retrouvait, un séjour pour deux avec billets d'avion aller-retour inclus avec Air Caraïbes et un hôtel all-inclusive pour... La Guadeloupe! Mais Indira Ampiot était encore jusque ce samedi Miss... Guadeloupe!

Les internautes s'en amusent: "Je suis mort, ils ont offert un séjour à Miss Guadeloupe en Guadeloupe" ou "En tout cas bravo à Miss Guadeloupe qui a gagné une semaine all inclusive de vacances en Guadeloupe. On n’a pas vu ça depuis Teheiura qui a gagné un Koh Lanta Deliveroo Plus avec TF1 en Polynésie".