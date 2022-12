La fin d’une époque: Jardins et Loisirs, c’est fini !

Jardin et Loisirs est proposée depuis 25 ans sur le service public. C'est son présentateur Luc Noël en personne qui l'a annoncé à la surprise générale à l'antenne dimanche. Si l'émission ne sera plus diffusée en télévision, de courtes capsules avec Luc, Francis et Bérengère seront toutefois proposées sur Auvio dès le printemps 2023. Notez que les meilleurs moments de l'émission seront diffusés de janvier à mai 2023 sur La Une. Le dernier numéro de l'émission de jardinage de la RTBF avait encore attiré 178 000 téléspectateurs, juste après le JT de 13 heures ce dimanche 18 décembre.