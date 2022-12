”‘The Dancer Belgique’est un show de danse spectaculaire et hors norme dans le plus grand studio de Danse jamais construit en Belgique (800m2) avec un gigantesque miroir un peu spécial”, annonce ainsi la RTBF dans un communiqué, précisant que La Une diffusera “The Dancer Belgique” dès ce mardi 10 janvier à 20h20, dans la case horaire anciennement occupée par “The Voice Belgique” et qui s’étalera sur 8 semaines. “Au départ, ils sont plus de 50 danseur.euse.s venus de tout le pays pour participer à la première phase de l’émission : les auditions. Tous passionnés de danse, ils vont devoir tout donner et livrer une prestation époustouflante face au miroir sans tain du studio de Danse de The Dancer, poursuit le communiqué. De l’autre côté de ce miroir magique, une salle composée d’un public de 650 personnes qui détient le pouvoir de les sélectionner. Si 75 % du public présent dans la salle vote oui, le miroir sans tain s’ouvre. Le candidat.e qui découvre alors la salle est sélectionné.e pour continuer l’aventure.”

Lors de la deuxième phase de la compétition, les trois coachs devront alors choisir chacun trois candidat.e.s qui les accompagneront dans la deuxième phase de la compétition : les deux demi-finales. “Les neuf danseurs, danseuses, en solo, en groupe ou en binôme, seront alors entraînés par leur coach et vont devoir proposer les plus belles chorégraphies dans des épreuves libres et imposées et ainsi repousser leurs limites en proposant un spectacle à couper le souffle.”

Au final, seuls cinq candidats accéderont à la grande finale et le grand gagnant remportera la somme de 15 000 euros.