”Vous aurez droit à un David Jeanmotte sans maquillage !” : Kody raconte l'expérience de la Yourte avec le Grand Cactus

”C’était vraiment une chouette aventure, confie Kody. Elle m’a permis de me rapprocher de mes camarades. Car, évidemment, vivre ensemble dans une yourte avec une réduction des facilités, cela crée des liens. Et puis, cela m’a permis de me rendre compte que l’on peut consommer de manière plus écologique en consommant des produits...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous