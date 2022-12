”La Yourte” : une émission en mission écologique

”C’est pour la planète, bordel !” hurle Jérôme de Warzée dans la bande-annonce de l’événement télé de ces fêtes de fin d’année sur Tipik. Pour Noël, la bande du “Grand Cactus” s’est enfermée dans une yourte durant 5 jours et 4 nuits afin d’y relever des défis écoresponsables. La DH s’est glissée en exclusivité sur le tournage.

”Êtes-vous prêts à sauver le monde avec l’équipe du Grand Cactus ?” C’est ce que propose Adrien Devyver, présentateur du Grand Cactus et de cette téléréalité à mi-chemin entre une Ferme célébrités à la belge et un Koh-Lanta en mode écoresponsable diffusée en deux émissions. La première équipe rassemble Tamara Payne, Kody et David Jeanmotte ; la seconde est composée de Jérôme de Warzée, Livia Dushkoff...