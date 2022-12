Mimie Mathy dévoile son salaire lors du tournage de "Joséphine, Ange gardien": voici combien l’actrice touche par épisode

Lors d’un récent entretien avec nos confrères du Parisien, elle a confié que la série n’était pas près de s’arrêter. "Cette série est comme un champagne ouvert, il faut qu’elle continue de pétiller", explique la comédienne de 65 ans. Elle révèle également qu’elle n’a pas hésité à baisser son salaire pour que la série puisse continuer davantage. "On ne pouvait plus faire comme à l’époque de Roger Hanin. Il touchait des cachets faramineux, que je n’ai jamais atteints d’ailleurs. Je voulais continuer de travailler avec tous ces gens, donc j’ai baissé mon cachet d’un tiers, ce qui reste très confortable."

Si on fait le calcul, la comédienne toucherait donc désormais environ 166.000 euros par épisode. "Je ne me suis pas posé la question longtemps. J’adore ce personnage et j’aime l’idée de cette famille qu’on a créée autour de Joséphine. Je crois qu’au début, je n’avais signé que pour un ou deux épisodes de Joséphine, histoire de voir si ça allait marcher ou pas. Après, je signais pour dix épisodes d’un coup, je m’engageais sur trois ans. Maintenant, on signe les volets un par un."