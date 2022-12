La légende de la TV américaine Barbara Walters s'est éteinte à 93 ans

La chaîne américaine ABC n'a pas donné la cause du décès ni précisé où Barbara Walters est décédée.

Jusque-là, Barbara Walters avait interviewé tous les présidents américains depuis Richard Nixon jusqu'à Barack Obama, des dirigeants étrangers tels que Saddam Hussein, Anouar el-Sadate et Fidel Castro, le dalaï-lama ou encore d'autres célébrités comme Bette Davis et Angelina Jolie.

Elle est devenue elle-même une célébrité dans le monde de l'information américaine, en particulier sur l'émission quotidienne "The View" qu'elle avait créée en 1997 sur ABC.

La journaliste avait remporté 12 Emmy Awards, tous sauf un alors qu'elle était avec ABC, a ajouté la chaîne.

A son départ, en 2014, elle s'était dite heureuse d'avoir été une pionnière dans un métier longtemps réservé aux hommes. Hillary Clinton était venue lui rendre hommage, ainsi que l'animatrice et productrice de télévision Oprah Winfrey et une vingtaine de femmes journalistes de télévision.

En 1976, elle était la première femme à présenter le journal télévisé du soir "ABC Evening News", gagnant un salaire alors sans précédent d'un million de dollars par an.

Deux ans plus tôt, elle avait co-présenté un programme du matin sur NBC. Mais cela avait été un "flop", rappelait Barbara Walters 40 ans plus tard. "Mon co-présentateur masculin ne voulait pas de partenaire (féminine) et le public non plus".

Elle s'était ensuite imposée par ses interviews au style unique, de Vladimir Poutine à Michael Jackson en passant par Margaret Thatcher et Indira Gandhi.

Sa plus grande fierté était d'avoir contribué à l'arrivée de femmes journalistes à la télévision. "Si j'ai fait quoi que ce soit pour aider à cela, c'est mon héritage", disait-elle encore en 2014.