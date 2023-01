”Takeshi’s Castle”, l’improbable “Intervilles” japonais, bientôt de retour à l’écran

Les téléspectateurs belges ne connaissent probablement pas Takeshi‘s Castle, une émission à la croisée des chemins entre Intervilles et Squid Games, sans la mort des candidats, bien entendu ! Au menu, des épreuves toutes plus loufoques les unes que les autres et surtout, la plupart du temps, totalement infaisable. Le plus drôle...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous