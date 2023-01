Décrié dans l'émission, Kev Adams quitte Mask Singer: voici les raisons qui l'ont poussé à partir

Mais sans doute plus pour longtemps. Closer révèle que les relations ne sont pas au beau fixe avec Vitaa et Jeff Panacloc et que Kev Adams serait trop dirigiste avec Chantal Ladesou. Le comportement du comédien aurait agacé si bien que des membres de l'équipe se sont plaint. "Il a été odieux avec certains candidats. Surtout avec celui qui se cache derrière l'ours. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu mais Kev était d'un disrespect sans nom", lançait un membre de l'équipe couvert par l'anonymat.

Mais d'après Public, c'est le comédien lui-même qui a décidé de claquer la porte de l'émission. En cause ? Il estime ne pas être assez payé. Le média affirme que les tensions entre les membres du jury ont pesé dans la balance mais ce serait parce qu'une augmentation lui a été refusée à l'aube du début du tournage que Kev Adams a décidé de partir de son plein gré.