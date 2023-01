Aurel Zola, le Belge qui danse avec les stars

”Mes parents sont venus du Congo pour étudier à Bruxelles, confie Aurel Zola qui a grandi dans les quartiers d’Anderlecht. Et quand je leur ai annoncé que je voulais faire du basket, c’était un non. Avec la maturité, je le comprends aujourd’hui. Pour obtenir leurs papiers, c’était compliqué déjà… Donc, pour mon père, les études avant tout !” Aujourd’hui chorégraphe et directeur artistique, le cofondateur de la compagnie The Revolutionary – qui a dansé avec des stars mondiales – s’est donc lancé dans la danse, à 17 ans. “J’étais...

