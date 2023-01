Alors que les chroniqueurs doivent imiter la célèbre danse de "Mercredi", Jean-Marie Bigard s'est fait plaisir et a proposé une alternative. A la place de la danse, l'humoriste a pris le plateau du 6à7 pour une salle de spectacle. Mais visiblement tout le monde n'apprécie son humour.

"Amel dès qu'elle a vu que Jean-Marie allait raconter une blague, elle s'est dit 'oula', remarque tout de suite le trublion de C8. "C'est mieux la danse" réplique la chroniqueuse.

Jean-Marie Bigard sort alors une blague grivoise qui ne fait pas rire Amel. Mais Cyril Hanouna propose à l'humoriste d'en faire une autre. Gênée par la situation, Amel se voit proposer de quitter le plateau, ce qu'elle accepte. "Il y a mes enfants qui regardent en plus... Tout à l'heure il a dit que c'était propre alors que c'était dégueu."

Après avoir fini son sketch, l'humoriste s'exclame, "vous pouvez faire revenir la petite". Sauf que Jean-Marie Bigard n'en a pas fini avec ses blagues. Malgré le personnage beauf, la blague est légère et tout public. Mais Amel a préféré ne prendre aucun risque. "Moi je préfère Le Blond de Gad Elmaleh, ce n’est pas mon délire ça!", dit-elle avant de quitter le plateau une seconde fois.

L'émission continue et Cyril Hanouna relance de nombreuses fois Jean-Marie Bigard. Pour Amel, c'en est de trop. "Amel, ma chérie, je crois savoir laquelle il va faire... C'est la dernière, je te le jure mais je ne la sens pas donc je préfère...", ce à quoi Amel rétorque, "Non, mais vous le faites exprès ?" avant de quitter une nouvelle fois l'antenne. La chroniqueuse ne reviendra plus sur le plateau de "TPMP".

Oh lalaaaaa mes elle vas sortir à chaque fois que cava rigoler un peut en dessous de la ceinture ou ? #amel #TPMP 😓 pic.twitter.com/yyftD5hFZ9 — Franck Les Yeux Bleus (@Bonhomme_67) January 10, 2023

Sur Twitter, la réaction de la jeune femme passe mal. "Donc la chroniqueuse Amel veut sortir du plateau pour ne pas entendre une blague de Bigard?!" - "Boycott Amel , liberté d'expression, vive Bigard" - "Amel a un certificat médical pour être dispensée de danse?" - "Si Amel doit sortir à chaque fois qu'il y a une blague, dans une émission de divertissement, on est pas rendu. Tout ça pour les entendre depuis les coulisses en plus, juste du paraître..."