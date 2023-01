”Cauchemar en cuisine” recrute en Belgique : l’émission permet-elle vraiment de sauver les restaurants ?

”Nous sommes à la recherche de restaurateurs belges pour la saison 12, ayant des difficultés et qui seraient intéressés pour recevoir les conseils du Chef”. Le chef en question, c’est Philippe Etchebest et la saison 12 a trait à son émission Cauchemar en cuisine, diffusée sur M6 et reprise sur RTL-TVi chez nous. Après avoir sillonné la France du nord au sud et d’est en ouest, le chef qui n’a pas sa langue en poche ...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous