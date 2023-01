La Boum, toujours culte 43 ans plus tard

Une comédie romantiques qualifiée d'” éternelle” dans le documentaire de Céline Chassé et Julie Peyrard diffusé sur France 5 le vendredi 20 janvier à 21 h. Sous-titré Histoire d’un grand film sans prétention, il s’intéresse à un phénomène imprévisible qui fait qu’à un moment, un film arrive pile au bon moment pour faire craquer un très large public. En France, La Boum a réalisé 4 378 430 entrées, soit plus que le deuxième volet de Star Wars, L’Empire contre-attaque. Quant à la chanson “Reality”, interprétée par Richard Sanderson, elle s’est écoulée à plus de huit millions d’exemplaires, devenant un slow incontournable dans toutes les soirées dansantes et contribuant à attirer bien des cœurs tendres dans les salles. Et dire qu’au départ, ce titre avait été proposé à Gilbert Montagné, qui l’a refusé : pas dans sa tessiture.

Mais le triomphe du film de Claude Pinoteau repose en grande partie sur la prestation d’une parfaite inconnue à l’époque, Sophie Marceau. Et pourtant, trois semaines avant le début du tournage, après avoir notamment fait passer des castings à Sandrine Bonnaire, Cristina Reali ou Emmanuelle Béart (excusez du peu), le cinéaste pensait confier le rôle de Vic à Sheila O’Connor. Qui va finalement se retrouver dans la peau de la meilleure copine, Penelope, quand l’équipe du film a découvert Sophie Marceau. Dans une interview à Gala, cette dernière a confié avoir touché un cachet de touché que “40 000 francs soit 6 000 euros”, mais vu son jeune âge, elle n’a finalement touché que 4 000 francs en liquide qu’elle n’aurait pas “réussi à dépenser”.

Qu’importe : le rôle lui a ouvert les portes de la gloire. Et 43 ans plus tard, elle reste une des stars préférées des Français. Et pas que des ados des années 80.