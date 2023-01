Michael Miraglia à la présentation du RTL Info week-end: la date de son premier JT est connue

Un départ qui n'est pas une surprise. Quelques semaines plus tôt, RTL Belgium avait communiqué à ce sujet, précisant que la journaliste, comme Simon François, également présentateur du RTL Info week-end, allaient "poursuivre leur travail de journalisme et reportage au sein de la rédaction de RTL Info".

RTL Belgium mise désormais sur un seul journaliste pour assurer la présentation de tous les RTL Info week-end. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, la chaîne a décidé de confier les commandes du rendez-vous d'info à Michael Miraglia, visage phare de la maison et présentateur du magazine Reporters, avec l'objectif de redynamiser les éditions du week-end.

Les premiers pas de Michael Miraglia au RTL Info week-end auront lieu le 27 janvier prochain. Désormais, le journaliste démarrera son marathon de l'info avec le RTL Info 19 heures du vendredi et assurera tous les JT de la mi-journée et du soir jusqu'au RTL Info 19 heures du dimanche.

"Mon premier objectif va d’abord être d’aller à la rencontre de l’équipe de l’info afin de faire le meilleur journal possible parce que la touche d’un journal, c’est aussi et surtout les propositions que les journalistes vont faire, ces idées qui fusent et qui ne viennent pas forcément de l’actu générale ou des dépêches d’agence, nous expliquait le journaliste dans une interview. La seule patte que je peux amener dans un premier temps au JT, c’est mon expérience dans le magazine et la façon de raconter des histoires aux gens. Je dois réussir à prendre les gens par la main dès le premier JT pour ne pas leur donner envie de zapper."

Ce n'est toutefois pas la première fois que Michael Miraglia se retrouve à la place du présentateur JT. Lorsqu’il était à la RTBF, le journaliste était aux commandes du 6 minutes et du 12 minutes.