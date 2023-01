D'après l'animateur, il y avait beaucoup mieux à faire de cet argent. "Vous vous rendez compte, 4 milliards ? On pourrait en faire des choses avec cet argent ! On pourrait aider les hôpitaux, augmenter les salaires, on pourrait mieux équiper les policiers, on pourrait également augmenter les enseignants ! Et tout ça c'est sans compter les pubs qui sont diffusées sur les antennes ! Vous vous rendez-compte de tout cet argent, alors qu'ils ne font même pas leur travail. Allez, privatisez-moi tout ça!", a-t-il lancé.

Cyril Hanouna sur l'audiovisuel public : "On donne près de 4 milliards d'euros par an à France télévisions et Radio France. On pourrait refaire des hôpitaux ou acheter des autos pour la police avec tout cet argent... Privatisez-moi ça !" pic.twitter.com/rnWX6l7dJp — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January 16, 2023