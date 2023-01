”The Voice” saison 12 : nouvelles règles, nouveaux coachs, voici tout ce qui va changer... avec "une première mondiale" !

Déjà annoncé il y a quelques semaines, le banc des coachs de cette douzième saison a fait peau neuve. Marc Lavoine et Florent Pagny ne sont plus de la partie. Vianney et Amel Bent, coachs de la précédente saison, seront rejoints par Zazie, coach emblématique de The Voice, la plus belle voix qui fait son grand retour, et par Big Flo et Oli, rappeurs s’étant déjà installés dans le fauteuil rouge de la sixième saison de The Voice Belgique. Comme lors de leur participation à la version belge du télécrochet, les frères toulousains s’installeront dans un double fauteuil, une première en France.

Un super-coach pour les super-cross battles

Comme l’année dernière, un nouveau coach viendra rejoindre le banc des jurés au cours de la saison. Contrairement à Nolwenn Leroy, coach surprise de la saison 11, ce dernier interviendra uniquement lors des cross-battles. Sa tâche ? Aider le public présent dans le studio à faire son choix avant les grands shows en direct.

Florent Pagny portera-t-il cette nouvelle casquette ? En évoquant l’absence du chanteur lors de la conférence de presse, donnée ce mardi dans les studios du Lendit à la Plaine Saint-Denis près de Paris, Nikos Aliagas a en tout cas sous-entendu que le coach phare de The Voice, la plus belle voix qui se bat actuellement contre un cancer du poumon pourrait bien faire une apparition dans l’émission. “Il est dans notre cœur. On a des nouvelles très régulièrement. Il fait son chemin, confie l’animateur. On espère le revoir dans l’émission très bientôt, d’une manière ou d’une autre.”

Une première mondiale

Afin d’étonner davantage et de pimenter la saison, un “super-block” pourra désormais être utilisé lors des Auditions à l’aveugle. Lors du débriefing, le coach pourra s’en servir pour bloquer l’un de ses camarades dont le fauteuil se retournera instantanément. “Une première mondiale” qui “attise la curiosité des autres producteurs de The Voice dans le monde qui veulent absolument voir les images”, a indiqué Pascal Guix, directeur adjoint aux programmes en charge des divertissements chez ITV Studios France, à Puremédias.

Des coachs en totale immersion

Petit changement est également à noter au niveau des battles. Afin de vivre encore plus intensément le moment, un fauteuil sera installé à côté de la scène afin que chaque coach puisse vivre cette étape à côté de ses talents. Tour à tour, Big Flo et Oli, Vianney, Amel Bent et Zazie feront donc bande à part pour être au plus proches de leurs poulains.