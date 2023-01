En effet, Stéphane, maitre de midi depuis de longue semaine, a été éliminé au bout de 152 victoires.

C'est lors du Coup par coup, deuxième étape de l'émission, que le maitre du midi s'est incliné. Il a mal répondu à deux reprises, se retrouvant donc obligé de défier l'un des candidats.

Il a choisi Sarah qui devait retrouver parmi quatre personnes le plus grand Américain de tous les temps. Elle a donné la bonne réponse, ce qui a provoqué la chute du Maitre de midi.

On retiendra Stéphane comme l'un des meilleurs candidats du télé-crochet. Il se classe 5ème dans le classement des plus grands Maitres de midi, derrière Bruno (252 victoires), Eric (199 victoires), Christian (192 victoires) et Paul (153 victoires).

Il a remporté la somme de 568.343 €.

C'est, très ému, que Stéphane a remercié toute l'équipe de Jean-Luc Reichmann. "Continuez cette émission pendant, 10-15-20 ans. Vous rendez tellement de gens heureux", a-t-il confié.