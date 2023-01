Fred Courant de “C’est pas sorcier”, méconnaissable : l’ex-acolyte de Jamy métamorphosé depuis qu’il vit sur l’île de la Réunion (VIDEO)

Pendant 20 ans, Fred Courant et ses acolytes Sabine Quindou et Jamy Gourmaud ont animé les fins d’après-midi de France 3 et de la RTBF avec ce programme éducatif qui a marqué toute une génération de jeunes téléspectateurs. C’est le “Quotidien de la Réunion” qui a retrouvé la trace du journaliste français qui vit désormais sur l’île de l’océan Indien avec sa femme et ses enfants. Cheveux longs en bataille, barbe blanche, chemise froissée et bandana autour du cou, l’ancien globe-trotter de C’est pas sorcier est métamorphosé avec son look d’aventurier.

Si son apparence physique a changé, son discours scientifique, lui, n’a toutefois pas pris une ride. “Aujourd’hui, les sciences sont partout dans notre quotidien”, rappelle le journaliste de 62 ans au Quotidien de la Réunion. ” Il faut développer la culture scientifique, et dire à tout le monde, aux plus jeunes, 'C’est accessible', 'Tout le monde peut faire des sciences', 'N’ayez pas peur'. Les sciences sont partout dans notre quotidien. À la Réunion, on est en plein dedans : les sciences de la terre, la naissance et la vie d’un volcan, la biodiversité, l’environnement, les risques naturels.”

Durant cet entretien vidéo, Fred s’est aussi exprimé sur l’impact qu’a eu “C’est pas sorcier” sur sa vie. “Il y a des gens qui me disent merci parce qu’ils ont découvert plein de choses avec ce programme. Certains me disent que c’est grâce à notre travail qu’ils ont décidé de faire une carrière dans la recherche ou l’enseignement. C’est génial. Je leur réponds que j’ai juste fait mon job. On a beaucoup bossé pour ça. Mais le résultat plaît.”