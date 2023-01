Il est revenu sur son refus d'octroyer une interview au magazine d'investigation "Complément d'enquête". "On me voit tous les soirs, je n'ai pas besoin de faire des interviews en plus. Si vous voulez me poser des questions, posez-les moi maintenant, je n’en ai rien à foutre", dit-il à son équipe.

Et cette dernière s'est prise au jeu. De ses relations avec Arthur jusqu'au face-à-face avec Oivier Véran, prochainement dans "Face à Baba", plusieurs sujets ont été évoqués.

Et plus particulièrement l'avenir de Cyril Hanouna. Ce dernier sait très bien quand il va arrêter TPMP. "Bien sûr je sais quand je vais m'arrêter, c'est daté", confie-t-il sans en dire plus. Tout ce qu'il précise, c'est qu'il ne veut pas être patron de chaîne: "Je n'ai aucune envie d'être patron de chaîne, ou directeur des programmes d'une chaîne... Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai qu'une envie, c'est dire des conneries aux téléspectateurs. Franchement, je m'entends très bien avec M6 mais aujourd'hui je pense franchement que la télé comme on la fait nous, c'est impossible. Je ferai un nouveau truc, j'irai sur une plateforme et je ferais talk en direct sur une plateforme"