Le ton monte entre Gilles Verdez et un invité dans TPMP : “C’est une honte ce que vous venez de faire devant tous les Français”

Visiblement très intrigué par ce nouvel ouvrage, le chroniqueur Gilles Verdez a été assez cash. “Vous êtes comédien, vous êtes animateur, vous êtes aussi voyant, est-ce que vous ne cherchez pas désespérément le buzz et est-ce que, si tel est le cas, vous ne tapez pas sur les bouchers pour faire vendre votre livre ?”, a-t-il demandé d’emblée à Laurent Richier. Des propos qui n’ont bien entendu pas été très bien accueillis. “Est-ce que vous avez lu mon livre”, lui a-t-il rétorqué ? Ce à quoi Gilles Verdez répond par la négative en affirmant que c’est parce que l’ouvrage contenait “trop de buzz”.

Laurent Richier s’est alors levé de sa chaise en s’approchant du chroniqueur et s’est lancé dans une longue tirade, visiblement très agacé. “Vous savez pourquoi je ne l’ai pas lu ? Trop de buzz”, s’est alors défendu le compagnon de Fatou. “Eh oui Monsieur, j’ai été animateur télé pendant 2 ans, oui j’ai essayé de m’en sortir de cette merde, de cette vie, oui j’ai retrouvé mon père mort sur la tombe de mon frère, j’ai fait une méningite, j’en ai chié toute ma vie, j’ai essayé de me sortir de cette merde, j’ai même envoyé ma candidature à Monsieur Hanouna. J’ai tout fait mais par contre j’ai été boucher, il fallait bien que je gagne ma vie, et j’ai toujours caché mon métier, parce que je voulais me sortir de cette merde […] C’est une honte ce que vous venez de faire, devant tous les Français. Parce que je ne suis pas un menteur ! Parce que trop d’animaux sont tués tous les jours… Tant d’animaux tués pour rien. Oui j’ai un parcours personnel et je le revendique”, a-t-il assené avant de retourner s’asseoir.