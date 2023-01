L'émission ”Nouvelle Star” fait son grand retour pour ses 20 ans !

Lors de ces soirées, des vidéos d’archives mêlant belles prestations et casseroles (parmi elles, la séquence “Les inoubliables”) seront rediffusées pour le plus grand plaisir des téléspectateurs mais également des jurés qui disposaient à l’époque d’une liberté de ton exceptionnelle qui aujourd’hui serait peut-être moins acceptée sur le petit écran. “Ce serait plus compliqué aujourd’hui…”, confirme Marianne James dans Le Point.

Les artistes qui ont marqué le télécrochet seront également de la partie. Ils viendront réinterpréter leurs prestations de l’époque et leurs propres titres. Parmi eux, Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent ont répondu à l’appel.

Vers un retour du télécrochet ?

Diffusé de 2003 à 2010 sur M6, Nouvelle Star avait fait un petit crochet par D8 le temps de quatre saisons (de 2012 à 2016) avant de faire son grand retour aux avis mitigés sur la Sixième chaîne en 2017. Ces deux soirées spéciales anniversaire vont-elles servir de mise en bouche avant le retour du télécrochet dans son format original ? “Chaque chose en son temps, répond M6 au Point. On en reparlera si on sent une envie des téléspectateurs…”