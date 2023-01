Christophe Dechavanne de très mauvaise humeur lorsque Léa Salamé lui souhaite un bon anniversaire: "Ta gueule"

De fait, Christophe Dechavanne a célébré son 65e anniversaire ce lundi 23 janvier. Léa Salamé a donc accueilli l'animateur sur le plateau de l'émisison en lui souhaitant un bon anniversaire, mais elle aurait bien fait de s'abstenir. "Oui, oui, ta gueule", lui a répondu Christophe Dechavanne. La journaliste s'est donc montrée choquée, ce qui a poussé l'animateur à s'expliquer. "Pardon, c’est à moi que je me suis dis ta gueule", a-t-il expliqué avant de révéler qu'il vivait mal son âge. "Je me suis dis que j’en avais rien foutre, un an de plus, et en fait, ça m’a mis une mine. Donc je suis d’une humeur exécrable". Ambiance !