L’acteur de “Plus Belle la Vie” et “Lupin”, Adama Niane, est décédé

Aucune information supplémentaire n’a filtré pour l’instant sur les causes de la mort de ce grand acteur selon de nombreux observateurs et artistes du milieu. Né à Paris en 1966, Adam Niane était diplômé de l’Institut d’études théâtrales de Paris III. Il avait démarré sa carrière en suivant les cours de Philippe Duclos aux Ateliers du TGP (Ateliers Gérard Philippe) et s’était produit sur scène dans des pièces d’Alfred de Musset et de Marivaux. Fréquemment, il faisait des apparitions dans des séries : Julie Lescaut, Mystères, Commissaire Moulin. En 2009, il avait décroché son premier grand rôle dans Plus Belle la vie, où il interprétait le personnage de Sébastien Sangha. En 2016, il incarnait le professeur de mathématiques dans la série Sam, puis dernièrement, en 2021, il avait joué Léonard dans la série à succès Netflix Lupin, aux côtés d’Omar Sy.

Au cinéma, il était apparu en 2000 dans Baise-moi, le film provocant de Virginie Despentes, et en 2008 dans 35 rhums de Claire Denis. Adama Niane était surtout connu pour sa performance remarquable du tueur en série Guy Georges, dans le film de Frédéric Tellier, L’Affaire SK1, sorti en 2015. En 2019, il était à l’affiche de Furie d’Olivier Abbou, film disponible sur Netflix.