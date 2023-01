“Qu’est-ce qu’ils ont tous à lui polir le gland ?”: Censuré après une chronique sur Hanouna, l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré s’est barré de France 5

Au revoir la télé !

Il semblerait que contrairement à ses élèves, Brigitte Macron soit intouchable.

À bientôt ailleurs :) — Pierre-Emmanuel Barré (@Sale_Con) January 29, 2023

Retour sur l’affaire Barré : “Qu’est-ce qu’ils ont tous à lui polir le gland à Hanouna ?”

Tout porte à croire, comme le dévoile le Parisien que sa chronique du 21 janvier, dans laquelle il imaginait l’échec de sa candidature en tant que chroniqueur au sein de l’équipe de Cyril Hanouna, lui aurait été fatale : “J’ai été recalé à l’oral. Comme j’étais stressé, j’ai mis les dents. Et maintenant, Hanouna doit se faire des bains de teub à l’Hexomedine trois fois par jour”, ironisait-il, notamment, à l’antenne. Et sa chronique se concluait de la sorte : “Qu’est-ce qu’ils ont tous à lui polir le gland à Hanouna ? Ils croient que s’ils frottent assez, il y a un génie qui va sortir et exaucer leurs trois vœux ? Si jamais ça marche, demandez de la déontologie, de la dignité et surtout des bretelles, parce que vous avez tous le fute sur les chevilles et vous allez finir par vous casser la gueule !”.

La productrice de l’émission C l’hebdo, présentée par Ali Baddou, a précisé au Parisien que l’humour trash du chroniqueur ne faisait pas l’unanimité au sein de la chaîne France 5 : “Je ne remets pas en cause son talent, a ainsi déclaré Justine Planchon au journal. Il n’en manque pas et c’est pour cette raison que l’on a pensé à lui. Mais il y a un désaccord de ton entre ses chroniques et celui qu’on a construit dans notre émission.”

Sa dernière chronique a disparu des antennes mais pas les deux précédentes, à revoir ici sur son compte Instagram.