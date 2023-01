”Un drôle de couple belge : déjanté, mauvais perdant et décomplexé” pour la saison 17 de Pékin Express

Un an après le triomphe des frères malmédiens Lucas et Nicolas, au tour de deux Montois -Paloma et Jason- de se lancer dans l’aventure de Pékin Express… alors que ce couple “en marge de la société” n’a jamais pris l’avion.