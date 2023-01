”Une consécration” : Cyril Hanouna va faire l’objet d’un numéro de “Complément d’enquête” sur France 2

Cette diffusion est-elle en lien avec le récent coup de gueule de Cyril Hanouna concernant les 3,8 milliards d’euros versés par l’État aux chaînes et aux radios publiques ? Visiblement non puisque les équipes de France Télévisions prépareraient ce reportage depuis le début du mois de janvier, soit quelques jours avant que l’animateur ait fait part de son indignation face à la somme allouée. “La première chose qu’elle a à faire demain matin Sibyle Veil, c’est de dire qu’elle va passer à 10 000 euros. Il est hors de question qu’elle soit payée plus qu’un ministre. Elle enlève 8 500 euros et elle s’achètera moins de chaussures, voilà !”, avait notamment déclaré le présentateur de Touche pas à mon poste en parlant de la présidente du groupe Radio France. Quelques mois plus tard, il maintient son point de vue. “Si vous voulez, vous aussi, avoir votre Complément d’enquête, n’hésitez pas à parler des '4 milliards'. Ça tombe illico”, a-t-il rappelé.

Le contenu du reportage qui est préparé en toute discrétion n’a en tout cas pas l’air de faire trembler l’animateur. Au contraire, ce dernier voit même ce sujet comme une “consécration”. “Il est vraiment, il est vraiment phénoménal !”, commence alors à chantonner Cyril Hanouna entouré de sa bande de chroniqueurs. Un enthousiasme qui a fait réagir Tristan Waleckx, présentateur de Complément d’enquête. “Phénoménal, c’est à voir… Phénomène, à coup sûr ! Cyril Hanouna mérite bien son portrait dans 'Complément d’enquête' et on compte sur lui pour accueillir nos caméras dans les coulisses de 'TPMP'. Deal ?”, écrit-il sur Twitter.

Ce reportage va-t-il s’accompagner de quelques révélations sur celui que tout le monde surnomme “Baba” et qui rassemble autant qu’il divise ? Pour l’instant, aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.