Qui sont les trois Belges qui participent à “Koh-Lanta : Le Feu sacré” ?

Pour cette nouvelle saison, exit les profils trop sportifs. Cette fois-ci, le casting est plus éclectique avec un marin, un démonstrateur pratiquant l’hypnose, un conducteur de métro ou encore un fromager. Trois Belges font également partie de l’aventure.

Responsable en marketing et communication dans le domaine des jeux de société, Élodie Migeal, femme de 35 ans originaire du Brabant wallon, est décrite comme étant “pétillante” et “rigolote”. “Son énergie et sa personnalité font d’elle la bonne copine un brin excentrique”, rajoute TF1 dans son communiqué. Passionnée de chant lyrique, son rêve de faire carrière s’est brisé à 23 ans lorsqu’on lui a trouvé des polypes. Déterminée à continuer le chant, elle s’est depuis mise au rock.

Directeur général opérationnel de Brussels Expo, Emin Luka est “autodidacte et pugnace”. Albanais d’origine, cet homme de 56 ans s’inscrit depuis plus de 20 ans à Koh-Lanta. Une détermination qui a porté ses fruits. Pour mettre toutes les chances de son côté et montrer que les quinquagénaires ont, eux aussi, leur place dans le jeu d’aventure, le doyen de la saison s’entraîne sans relâche avec son fils depuis des années.

Kinésithérapeute, spécialiste du sport et coach sportif, Helena Roosen est à la tête d’un centre paramédical, médical et sportif qu’elle a créé avec son frère jumeau. Également chroniqueuse dans le 6/8 de La Une, la jeune femme de 27 ans originaire de Braine-l’Alleud n’a pas la langue dans sa poche et est dotée d’une grande confiance en elle. Arrivera-t-elle toutefois à trouver ses marques loin de son cocon familial ? Elle appréhende la distance avec ses proches mais sait qu’elle a les capacités pour aller loin dans l’aventure.

Le talisman, la nouvelle arme redoutable

Un nouvel outil viendra pimenter l’aventure des candidats. “Un talisman en pierre de lave construit au pied du volcan Mayon permettra à un aventurier de conserver sa place dans l’aventure”, explique Julien Magne, directeur des programmes chez ALP. Remporté par un candidat lors du premier jeu individuel, ce talisman sera remis en jeu à chaque épreuve de confort. L’aventurier qui le possède pourra décider de le garder ou de le céder à un de ses coéquipiers. Si son équipe perd à l’épreuve de confort, il devra le céder à un aventurier de la tribu adverse.