Après l'émission "Familles nombreuses", Amandine Pellissard se lance dans le porno: "Ces deux mondes sont tout à fait compatibles"

Pour rappel, Mym est le penchant d'Onlyfans. Ces plateformes reposent sur un principe d'abonnement mensuel payant en échange de contenu. Certains peuvent en profiter pour créer de la musique ou d'autres services demandés par la communauté qui est abonnée. D'autres les utilisent pour accéder à du contenu érotique ou pornographique. Amandine Pellissard a choisi cette deuxième voie. Ce qui provoque un vrai débat de fond en France pour cette mère de famille qui prêchait dans l'émission sur TF1 que sa famille nombreuse vivait en harmonie.

Le X et la famille: deux mondes qui cohabitent

Ce 12 janvier, Jeremstar s'est rendu au domicile de la famille. Objectif: tourner un reportage sur cette reconversion dans le X. En fin de séquence, le couple montre où se situe leur collection d’accessoires SM planqués sous le canapé familial. Exactement là où les enfants regardent la télévision le matin. Ce qui pose une question: la cohabitation des deux mondes (le porno et la famille) est-elle possible sous le même toit? "Les deux sont compatibles, enfin, il faut arrêter !", explique-t-elle dans le reportage. "Avant d’être une mère, je suis une femme et mes enfants je ne les ai pas faits en regardant mon mari dans les yeux."

Bien conscient de ce que cette polémique peut générer, la machine à clash Hanouna a saisi le bon filon. Ce mercredi, Amandine Pellissard était l'invitée de l'émission TPMP. Et elle n'est pas venue seule: son mari ainsi que... son fils de 17 ans étaient également présents. Comme on peut s'y attendre, elle s'est fait dézinguer par l'ensemble des chroniqueurs sur le plateau. Pour beaucoup, prendre son enfant en otage devant des millions de téléspectateurs ne serait pas lui rendre service. "Tes enfants vont les voir ces vidéos", lui souffle notamment Raymond Aabou.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

À cor et à cri, l'invitée a tenté de se défendre. Quitte à polluer le débat par de vives invectives, notions évidemment très répandues dans l'émission de Cyril Hanouna. Surtout lorsque Géraldine Maillet a expliqué que cela pourrait avoir des répercussions sur ses enfants. "Et Madame la puritaine, la bien-pensante, c’est pareil. Vous parlez que mes gosses vont se faire tabasser dans la cour d’école, je vais vous poser un contre-exemple tout simple. Le porno c’est accessible aux plus de 18 ans, le football c’est quelque chose qui concerne tous les gamins", a rétorqué Amandine Pellissard.

L'autre question de ce débat est assurément financière. Depuis le début de leur reconversion, le couple a déjà gagné... 26 000 euros ! À titre d'exemple, la vidéo d'Amandine en tenue de Eve ou les ébats du couple sont vendus entre 50 et 150 euros.

Présent sur le plateau, Léon, 17 ans, le fils de Amandine, a tenu à défendre ses parents. "Moi, je respecte leur choix. Ils m'ont expliqué pourquoi et ce qu'ils voulaient en tirer. Par exemple, ils ont voulu m'expliquer qu'ils voulaient vulgariser le sexe. Personnellement, cela ne me plairait pas de voir mes parents faire l'amour sur Internet. Donc je ne vois pas pourquoi mes frères et sœur feraient des recherches."

Si le couple s'est inscrit sur Mym, l'argent n'y est évidemment pas étranger. Une fois de plus, Amandine estime qu'il n'y a pas de problème. "Il s'agit de valorisation de contenu, comme des influenceurs. Tout simplement. On ne fait rien d'interdit." Alexandre, le père de la famille, jure que cela ne fait pas d'eux de mauvais parents. "On fait nos vidéos le soir, quand ils sont couchés. On les emmène à l'école, on fait des sorties et on va dans les bois. Pourquoi mélanger nos contenus avec nos enfants?"

Sur le plateau, Gilles Verdez a été le seul à défendre la famille. "La façon dont mes collègues les jugent et les lynchent est indigne. Il y a un parti pris qui est ahurissant. À l'injure des faibles, je répondrai par l'amour des parents pour ses enfants", a-t-il sermonné.

Cette reconversion des Pellissard fait-il d'eux de mauvais parents? Ou sont-ils libres de faire ce qu'ils veulent? Libre au public d'en juger.