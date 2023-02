Le Parisien révèle que le présentateur de "Faites entrer l’accusé" commente des images en direct à propos du Qatar, du Soudan ou d’autres pays d’Afrique. Le problème réside surtout dans le fait que les supérieurs n’ont pas validé la diffusion de ces contenus.

Nos confrères ont contacté le principal intéressé : “On me reproche d’avoir donné à l’antenne des infos qui ne sont pas passées par les circuits de validation officiels”, confirme-t-il, lui qui évoque d’autres exemples comme un forum économique entre le Maroc et l’Espagne à Dakhla ou encore la menace de perte d’emplois sur la Côte d’Azur suite à la disparition des oligarques russes. Il estimait que ces informations étaient “intéressantes”.

En interne, on le soupçonne d’ingérence. “Il s’est pris un petit billet pour faire passer des infos”, pense l’un de ses collègues, tandis qu’un autre spécule : “Il n’est pas exclu qu’il ait fait ça par simple amateurisme ou légèreté”.

BFMTV a lancé une enquête en interne afin de savoir si Rachid M’Barki a agi seul et surtout comment ces informations ont été diffusées à l’antenne. Les collaborateurs du présentateur ont été entendus et des mesures, qu’elles soient “juridiques, judiciaires, individuelles et d’organisation” vont être prises.