Il ne fallait donc pas attendre bien longtemps avant que les Américains se lancent dans l’adaptation de la célèbre série d’Eric Rochant qui est incarnée par Mathieu Kassovitz ou encore Jean-Pierre Darroussin et qui raconte le quotidien d’agents de la DGSE en mission à l’étranger. Selon AFP, c’est George Clooney qui se chargera de remettre la série française à la sauce américaine et cela pour la chaîne Showtime. “On ne pouvait rêver plus belle affiche que George Clooney et Showtime pour la version nord-américaine du Bureau des légendes”, a déclaré Guillaume Pommier, responsable de Federation Studios.

Intitulé The Department, la série d’espionnage “sera ancré dans le monde des services secrets américains et le contexte géopolitique récent, en puisant largement dans les témoignages d’anciens agents de la CIA”, expliquent les producteurs français TOP et Federation Studios dans un communiqué.

The Department devrait sortir dans le courant de l’année 2023 sur Showtime mais aucune date précise n’a encore été communiquée.