Lors de la première émission diffusée ce mardi 7 janvier sur France 2 et Tipik, on a pu assister à une scène pour le moins cocasse. En effet, Louis parvenait à écarter Margot et tentait alors de faire monter sa cagnotte personnelle en allant le plus loin possible dans la chanson Matador de Mickey 3D.

S'il a réussi facilement à gagner 1.000€ supplémentaires en trouvant les deux mots manquants, il a bénéficié d'un coup de main d'un membre de la chorale, en l’occurrence Fabien Haimovici, quand il fallait trouver quatre autres mots.

En effet, vint ce moment où la musique se coupait et Louis devait alors trouver les mots "Je m'excuse encore". Pas sûr de lui, le maestro réfléchissait. Et c'est là que Fabien, qui s'était pourtant arrêté de chanter, reprenait, à la grande surprise, en prononçant les bonnes paroles.

S'il arrive parfois aux Zikos de donner une parole en ne s'arrêtant pas au bon moment dans la chanson, c'est, d'après Nagui, la première fois qu'un des membres de la chorale s'interrompt de chanter et reprend la musique alors que le candidat n'a pas donné la bonne réponse.

Mais il semblerait que cela n'ait pas aidé le maestro de l'émission car ce dernier n'aurait pas entendu ce que Fabien disait. "Je n'ai rien entendu", a-t-il dit.

La scène aura eu le mérite de faire rire Nagui: "Ça n'est jamais arrivé, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait entendu à l'antenne mais, sur le plateau, on l'a clairement entendu", confiait l'animateur.

Finalement, Louis a quand même validé les bonnes paroles et ajouté 2.000€ de plus à sa cagnotte personnelle. Et Fabien s'en excuse encore...