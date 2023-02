”On nous a insultés, ils ont été immondes” : Amandine Pellissard, reconvertie dans le porno, s’en prend aux chroniqueurs de TPMP

À lire aussi

Lors de leur premier passage chez Cyril Hanouna, les deux stars de la téléréalité ont été sévèrement critiquées par les chroniqueurs présents sur le plateau. Des critiques difficiles à avaler pour Amandine Pellissard, qui revient sur les faits pour Ciné-Télé Revue. “On y est allés parce que la veille, ils ont parlé du sujet sans nous, explique l’influenceuse. Mon fils Leo a tenu à venir avec nous. J’avais insisté pour que Leo ne soit pas malmené par les chroniqueurs. On m’a promis qu’il n’y aurait pas de débordements, que seul Cyril poserait des questions à Leo. On nous a insultés, ils ont été immondes. J’étais furieuse de voir qu’on m’avait menti, qu’on m’avait trahie.”

Stars de l’émission "Familles Nombreuses", Amandine Pellissard et son mari se reconvertissent… dans le X ! Ils s'expliquent face aux chroniqueurs ! Et c'est tendu ! #TPMP pic.twitter.com/92EMBRVOj9 — TPMP (@TPMP) January 19, 2023

Malgré cette mauvaise expérience, Amandine Pellissard est retournée sur le plateau de Cyril Hanouna le lendemain. “Je ne voulais pas revenir pour me faire lyncher sur la place publique et être en face de cinq connards qui m’en balancent plein la tronche, précise la jeune femme. Bref, le lendemain, ils me téléphonent en me disant qu’une psychiatre les avait contactés parce qu’elle voulait me défendre. Ils me disent qu’ils veulent corriger les erreurs de la veille sur les chroniqueurs, qu’ils avaient été trop loin. Sur le plateau, je me suis vite rendu compte que cette femme n’était pas psychiatre et qu’elle venait juste vendre son livre. Elle est venue me parler en coulisses très hautaine. Sur le plateau, elle m’a parlé avec un mépris sans borne.”

L’équipe de TPMP a également invité la mère d’Amandine Pellissard, alors que les deux femmes ne se parlent plus depuis des années. “Ils voulaient me faire craquer et me faire passer pour une fille fragile en mettant le point sur ma corde sensible : mon enfance. J’ai été foncièrement écœurée qu’ils nous aient utilisés, d’être piégée ainsi.”