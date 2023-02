Elodie Varlet dans “Le Secret de la Grotte” sur La Une : “La fin de 'Plus belle la vie' est synonyme de renouveau pour ses acteurs”

Ce jeudi soir, c’est dans Le secret de la grotte sur La Une que les téléspectateurs peuvent retrouver l’ancienne comédienne de Plus belle la vie. Elle y incarne Manon, membre de la section de recherche qui doit travailler côte à côte avec un capitaine de gendarmerie avec qui elle a un passé douloureux. “Manon revient dans la ville où elle a grandi pour enquêter sur un meurtre. Quand elle apprend qu’elle fait équipe avec Riad, elle est furieuse parce qu’elle est persuadée que le frère de ce dernier est l’auteur de l’assassinat de ses parents. Une tragédie survenue lorsqu’elle n’avait que 8 ans, raconte Elodie Varlet.

Connaissiez-vous Samy Gharbi (interprète de Riad) avant de tourner à ses côtés ?

“Non, je l’ai rencontré sur le tournage. C’est un super partenaire. On était sur la même longueur d’onde. ”

Comment avez-vous préparé ce rôle ?

“Le tournage est arrivé assez vite après la fin de Plus belle la vie. Je n’ai pas eu le temps de prendre beaucoup de recul pour rencontrer des policiers ou autres. Mais, cinq ans auparavant, j’avais déjà eu l’occasion de jouer une commissaire. J’en savais déjà donc un peu sur le métier. Le boulot que j’ai dû faire était plutôt du côté personnel. Ce que Manon vit est complexe à faire comprendre. Comme ce téléfilm est basé sur une histoire vraie, je me suis donc davantage renseignée là-dessus. ”

A-t-il été difficile pour vous de décrocher des rôles après avoir été “étiquetée” Plus belle la vie pendant des années ?

“Pour être honnête, je ne l’ai pas du tout ressenti comme ça. Peut-être que ça l’a été pendant mais depuis la fin de Plus belle la vie, j’ai l’impression qu’il y a eu un changement d’attitude. Personnellement, j’ai toujours fait des choses sur le côté. Je pense que ce qui importe, c’est qu’on corresponde au rôle, ni plus ni moins. J’irais même jusqu’à dire que les gens qui nous embauchent savent qu’on est aguerri au tournage. Avec Plus belle la vie, on a appris à tourner vite et bien. C’était une bonne école. ”

Comment s’est passé le dernier jour de tournage de Plus belle la vie ?

“L’émotion était bien présente chez tout le monde, techniciens comme comédiens. Au fil des ans, une espèce de grande famille s’est créée. On a tous dit au revoir à une série qui nous a fait grandir. C’est perturbant de quitter tout ça mais, en même temps, c’est un renouveau. On se recentre sur nos vrais désirs, sur les rôles qu’on veut développer. ”

Faites-vous partie de ce collectif qui veut faire revivre Plus belle la vie ?

“Pas du tout. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit envisageable et possible. Tout simplement parce que les droits appartiennent encore à la production à ma connaissance et que les décors ont été enlevés. Je serais ravie de retrouver les copains si quelque chose d’événementiel se fait. Mais, je pense qu’il est bon aussi de tourner la page. ”

Quels rôles rêvez-vous de jouer à l’écran ?

“J’aime les rôles sociaux. Le thème de l’enfance ou de l’accompagnement de personnes en difficulté me parlent beaucoup. Aussi, je n’ai pas encore eu beaucoup de rôles de maman mais j’espère que ce sera pour bientôt. ”

Quels sont vos projets ?

“Je prépare actuellement un rôle pour A fleur de peau, un thriller qui sortira sur France Télévisions. J’ai également signé pour une série qui sera diffusée sur TF1 l’année prochaine. ”