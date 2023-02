Voici pourquoi vous ne verrez plus Miss Belgique à la télévision

Alors que le concours de reine du royaume avait fait les beaux jours de RTL-TVi (VTM du côté flamand suivi de VT4) pendant des années et, dans une moindre mesure, ceux d’AB3 dans la foulée, force est de constater que ces deux dernières années, l’élection fait grise mine. Ni AB3 n’a voulu reprendre le flambeau ni même RTLplay (la plateforme de streaming de RTL-TVi) qui avait diffusé l’élection durant deux ans en 2020 et 2021. “On ne diffuse plus depuis l’année dernière, confirme Wiet Buurs, directeur du secteur divertissement chez RTL Group. À la grande époque, quand les Flamands avaient récupéré l’élection, ils avaient réussi à en faire un grand événement télévisuel. Un vrai spectacle dans une grande salle. Mais qui dit grand événement dit...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous