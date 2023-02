“Il faut oser regarder son histoire en face” : Roda Fawaz, alias Madani Bouhouche, sur le final “très fort” de 1985 et les tueries du Brabant

Les tueries du Brabant ou cette tragédie non résolue. “Ce fantasme politique et ce secret qui appartient au passé mais qui fait partie de notre Histoire et qui appartient surtout à tous les Belges”, comme l’explique Roda Fawaz dans notre...