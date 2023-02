Salto, le Netflix à la française, met déjà la clé sous la porte

Salto streaming ©Capture d'écran Salto

L’histoire de ce Netflix à la française comme on le surnommait n’aura donc pas duré bien longtemps. Les contenus inédits et exclusifs proposés en matière de films, séries, documentaires et autres divertissements n’ont pas réussi à convaincre suffisamment d’abonnés. Parmi ces programmes, il y avait pourtant des contenus au succès certain, tels que Les chroniques de Sherlock, Manifest, la saga Yellowstone ou Balthazar et Les petits meurtres d’Agatha Christie. Surtout, Salto misait sur les feuilletons comme Plus belle la vie ou Demain nous appartient pour séduire les fans puisque les épisodes étaient proposés en avant-première. Insuffisant. Ils n’étaient qu’un peu plus de 800 000 à avoir souscrit un abonnement fin de l’an dernier. Conséquence : 6 millions d’euros de perte par mois. Soit, selon Les Échos, une perte cumulée de 200 millions d’euros depuis le lancement ! Beaucoup trop que pour garder le nez hors de l’eau.

Écrasé par la concurrence américaine

La plate-forme 100 % française n’aura donc pas fait le poids face aux géants que sont Netflix, Disney + et leurs centaines de millions de dollars investis dans les programmes. Netflix avait une enveloppe de 17 milliards de dollars quand Salto avait un budget de 135 millions d’euros pour financer ses programmes… Sans compter les franchises phare des concurrents américains. On pense aux univers Marvel et Star Wars, notamment. De véritables “must see” pour le public.

Le coup de grâce aura été le projet de méga fusion TF1-M6 et son échec en septembre dernier suite aux avis négatifs de l’Autorité de la concurrence. France Télévisions ne se voyait pas seul à bord face au nouveau géant si le rapprochements devait avoir lieu. Quand il a capoté, ce sont les deux chaînes privées qui ont fait savoir qu’elles voulaient vendre les 66,66 % des parts qu’elles détenaient dans l’affaire. Dès le mois de janvier dernier, il paraissait acquis que la messe était dite pour Salto…

Quant à une revente de Salto, elle semble impossible, chacun des trois actionnaires (TF1, M6 et France Télévisions) reprenant ses billes, à savoir ses programmes, en revendant ses parts. Bref, il ne restait plus qu’une coquille vide. Fin d’une histoire qui n’avait pas commencé dans les meilleures conditions, il faut le rappeler. Salto a été lancé en pleine pandémie de Covid, à l’aube de la deuxième vague, quand les Français avaient déjà pris d’autres habitudes souligne BFMTV.