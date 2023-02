Christophe Hondelatte tacle France 2 et Léa Salamé : “On ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette”

Ce lundi, Christophe Hondelatte a tweeté son étonnement de voir cette personnalité disposer d’une telle fenêtre médiatique : “Moi, j’ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une 'vedette'. Et savez-vous d’où je tiens cette morale ? De France 2, et de mon passage dans Faites enter l’accusé !”.

Dans les commentaires à son message, il ajoutait : “Je n’ai jamais reçu d’inculpés (on dit mis en examen) des condamnés, parfois, mais que je n’aurais pas laissé se faire passer pour des innocents”.