Tout d’abord, il évoquait les conséquences de la cocaïne : “Pourquoi ça dure 24h ou même 48h, c’est que tu peux passer une nuit blanche sans aucun problème, t’es ivre mort tu prends de la cocaïne, ça te dessaoule, la soirée ne s’arrête jamais, ça veut dire qu’au bout de 2 ou 3 nuits blanches tu n’es plus qu’un fantôme, à un moment tu sais plus ce que tu fais, où tu es, à qui tu parles”.

Avant de revenir au cas de son très proche ami Pierre Palmade : “Pierre a eu pas mal de problèmes, y compris dans sa maison où des gens ont abusé de la situation […] Ça, c’était un truc régulier qui se passait”.

Et de conclure en pensant aux victimes de l’accident : “Ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire : je suis très embêté moi pour parler parce que Pierre je l'ai toujours aimé comme un frère. C’est d’abord ma compassion pour les victimes de cet accident qui n’y sont pour rien […] Ces gens-là ont subi un drame absolument épouvantable et la deuxième chose que je suis obligé de dire c’est que Pierre Palmade est responsable à 100 % de cet accident. La conclusion c'est de prier, de souhaiter, que ces gens-là non seulement ne meurent pas mais n’aient pas de séquelles trop graves”, espère-t-il.

