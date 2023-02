La RTBF diffusera Qarabag-La Gantoise plutôt que Barcelone-Manchester United : la chaîne s’explique

Dans un communiqué, la RTBF s’explique. “La raison est légale”, commence la chaîne. “La RTBF a acheté les droits de diffusion des deux premiers choix de chaque soirée d’Europa League et de Conference League. Mais elle a également l’obligation, à chaque créneau horaire disponible (18h45 et 21h) de diffuser la rencontre d’un club belge si l’un d’eux y est engagé.”

Ce jeudi soir, deux matchs sont en face-à-face : Barcelone-Manchester United et FK Qarabag-La Gantoise. Pour respecter les termes de son contrat, la RTBF a été obligée de faire l’impasse sur le match d’Europa League et diffuser la rencontre de la Conférence League, un match qui fait “partie de la liste des évènements d’intérêt majeur et doit à ce titre être diffusé par une chaîne gratuite”.

La chaîne précise toutefois qu’un “large résumé” de la rencontre Barcelone-Manchester United sera diffusé, ce jeudi soir, sur Auvio et Tipik. Histoire d'avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent...