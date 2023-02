Les personnalités de RTL-TVI remontent sur scène pour le Télévie

C’était devenu une habitude à l’avenue Georgin. Chaque année, pour faire avancer la recherche contre le cancer, les personnalités de RTL Belgium troquaient leur costume d’animateur et de journaliste contre celui de comédien pour la pièce du Télévie. Mais, depuis la crise sanitaire et l’annulation de la pièce en cours à l’époque, à savoir Le Fusible, la montée des personnalités sur scène au profit de la bonne cause a été stoppée.