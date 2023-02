”Koh-Lanta” : Comment les aventuriers sont-ils préparés aux critiques des réseaux sociaux ?

Outre cette nouvelle règle qui vient pimenter le jeu, Koh-Lanta se dote d’un tout nouveau casting où Teheiura, Claude ou autre “héros” de l’émission n’apparaît et où les profils sont moins sportifs que les années précédentes. Ainsi, les téléspectateurs pourront suivre le parcours d’un mari, d’un fromager ou encore d’un démonstrateur pratiquant l’hypnose. À ceux-ci viennent s’ajouter non pas un, ni deux mais trois Belges : Élodie Migeal, responsable marketing et communication dans le secteur du jeu de société, Emin Luka, directeur général opérationnel de Brussels Expo, et Helena Roosen, kinésithérapeute, spécialiste du sport et coach sportif qui intervient régulièrement dans le 6/8 de La Une.

”On met le doigt sur ce qui pourrait déclencher des réactions épidermiques”

Choisis pour participer à Koh-Lanta, les aventuriers ont dû se préparer physiquement mais également psychologiquement à cette expérience hors du commun. Suite aux nombreuses critiques dont font régulièrement objet les aventuriers et suite aux menaces de mort reçues par certains anciens participants, Adventure Line Productions et TF1 ont mis un processus en place afin de protéger les candidats. “Sur les réseaux sociaux, on trouve 99,9 % de commentaires d’adhésion et de soutien. Il y a un torrent d’amour et de complicité qui s’installe entre les aventuriers et le public. Mais, malheureusement, il y a 0,1 % de connards qui vont de violences répréhensibles. C’est pour ça qu’on accompagne les aventuriers qui ne s’attendent pas à de telles choses sur les réseaux sociaux”, déclare Alexia Laroche-Joubert, directrice d’ALP.

Il y a l’accompagnement “légal”. “On explique aux candidats comment déposer une plainte. On fait des signalements auprès du procureur. Dans certains cas, ALP et TF1 prennent la parole sur les réseaux officiels pour dire que certains propos sont inacceptables.” Mais également un travail réalisé en amont.” Avant la diffusion de chaque épisode, tous les candidats sont appelés. On leur explique ce qui est montré à l’écran et on met le doigt sur ce qui pourrait déclencher des réactions épidermiques. On leur décrit donc tout ce qui va se passer. Ils sont donc préparés.”

Un système de protection des comptes est systématiquement proposé aux aventuriers dès leur retour en France. “TF1 a la possibilité de détruire les messages des haters qui arrivent sur les réseaux sociaux des candidats avant même que ceux-ci ne soient lus. On ne peut pas imposer cette solution aux participants mais on leur propose dans tous les cas”, explique Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1.

Denis Brogniart, présentateur de l’émission, s’exprime à son tour : “La critique fait partie de Koh- Lanta. On aime ou on n’aime pas, on vit ça par passion et par procuration. On peut ne pas être d’accord avec telle ou telle façon de procéder. Mais, il y a une façon de le dire. Lorsqu’on est insultant ou dégradant, qui plus est de manière anonyme, c’est la couardise la plus totale. Dans ce cas-là, on est tous derrière les aventuriers. Mais un aventurier préparé est déjà un peu plus aguerri, il peut mettre une carapace autour de lui.”