L'influenceuse mode et beauté fait partie du jury, présidé par Rita Baga, de la première élection de la meilleure Drag Queen de Belgique qui démarre ce dimanche sur la RTBF. “Cela va faire jaillir toute la chiasse qu’il peut y avoir sur les réseaux sociaux” déplore Mustii, l'autre membre du jury.

Lufy, jurée de Drag Race Belgique : “Les préjugés ont la peau dure et j’ai peur pour les candidates”

Si le programme Drag Race existe depuis longtemps aux USA (2009) sous le nom de RuPaul’s Drag Race et a été décliné depuis dans plus de dix pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne et récemment chez nos voisins sur France...