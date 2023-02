Cette édition, intitulée “le Feu sacré”, a de nouveau été tournée aux Philippines, sur la péninsule de Caramoan. Ce lieu avait déjà servi de tournage pour l’édition de 2008.

Cette saison, vingt nouveaux aventuriers tenteront de survivre. Dix hommes, dix femmes, âgés de 22 à 56 ans et parmi eux, trois Belges : Élodie Migeal, responsable en marketing dans le domaine des jeux de société, Emin Luka, COO de Brussels Expo, et Helena Roosen, kinésithérapeute et chroniqueuse dans le 6/8 de La Une.

Le jeu

”Ça va être le grand retour de la stratégie”, a promis Denis Brogniart. Le scénario de cette nouvelle production est inspiré d’une légende ancienne. Comme l’intitulé de cette saison l’indique, un fameux “feu sacré” viendra pimenter l’aventure des candidats aux Philippines. Celui-ci se trouve dans “un talisman en pierre de lave construit au pied du volcan Mayon”, indique Julien Magne, Directeur des Programmes chez Adventure Line Productions. Ce feu va jouer un rôle majeur : un pouvoir de protection.

Le talisman sera gagné par un aventurier lors du premier jeu individuel et sera remis en jeu à chaque épreuve de confort. Le premier détenteur du talisman peut décider de le garder ou de le transmettre à l’un de ses coéquipiers si sa tribu remporte le jeu de confort. Si elle perd et se retrouve au conseil, l’aventurier qui possède le talisman devra le transmettre à l’aventurier de son choix dans la tribu adverse. Il pourra également se rendre sur le camp adverse en amont pour prendre la température et peut-être interférer dans les stratégies de ses adversaires.

Nouveautés

Ce talisman n’est pas la seule nouveauté de cette saison : des jeux inédits feront leur apparition, ainsi que de nouvelles récompenses. Certaines épreuves ont été complexifiées, comme les pierres sous l’eau, a révélé Denis Brogniart. La production a également reconduit des éléments vus dans “Les Armes secrètes” (saison de 2021) comme le double vote ou le détournement. “Jamais le jeu n’a été aussi présent”, a prévenu l’animateur, laissant présager une saison riche en rebondissements.