Koh Lanta: une candidate belge s'attire déjà les foudres des internautes, "elle ne va pas faire long feu..."

Les internautes font déjà parler de la jeune belge sur les réseaux sociaux... Beaucoup ne sont pas très tendres avec la participante. On peut lire sur Twitter: "Helena le FC Twitter a décidé que tu serais la candidate la plus détestée de la saison et la sentence est irrévocable", "Helena qui raconte sa vie alors qu'elle a gagné qu'une épreuve calme toi...", "Helena me fait penser à Clémentine, elle ne va pas faire long feu" ou encore "Même les candidats n'aiment déjà pas Helena".

