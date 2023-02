Le grand retour de "Koh-Lanta", avec trois Belges: “Jamais les aventuriers n’ont autant joué avec les règles”

Véritable valeur sûre du petit écran, Koh-Lanta sait comment surprendre encore et toujours, même après plus de 20 ans d’existence. Comme dans le jeu, tout est une question de stratégie. Pour créer le manque, l’émission revient ce mardi soir sur TF1, soit un an après sa dernière saison et non six mois comme à l’accoutumée. Malgré les récentes plaintes dont il fait l’objet, Denis Brogniart,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous